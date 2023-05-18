ТЦ "Невский центр" продали в Петербурге

Чешская PPF Real Estate продала ТЦ "Невский центр" в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продали торговый центр "Невский центр", расположенный на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. Раньше торговая площадка принадлежала чешской компании, но теперь владельцем стала структура инвестиционной компании "Тринфико". Об этом 18 мая 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- ООО "Стокманн СПб Центр", которому и принадлежит актив, принадлежит ООО "Ойл Инвестментс". "Ойл Инвестментс" ещё недавно принадлежало чешской ООО "Ппф Риэл Истейт", а теперь единственным учредителем стало ООО "Тетис Кэпитал", - пишет издание.

Сделка была закрытой. Ее стоимость оценивается в 10 миллиардов рублей. Однако некоторые специалисты считают, что она не превысила 150 миллионов евро.

Напомним, что "Невский центр" открылся в 2010 году. Он был построен финской компанией. В 2018 году финны продали ТЦ, оставишь лишь арендатором.