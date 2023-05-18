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НовостиПроисшествия18 мая 2023 13:52

Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Ленобласти

Прокуратура проводит проверку
Анастасия НУРАДИЛОВА
Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Ленобласти. Фото: t.me/sztproc

Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Ленобласти. Фото: t.me/sztproc

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку из-за сошедшего с рельсов поезда в Ленинградской области. Это произошло днем 18 мая на железнодорожной станции Волосово. О происшествии сообщили в надзорном ведомстве.

- По предварительным данным, сход произошел при выполнении маневровых работ на первом железнодорожном пути. Задержек движения поездов и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Теперь ведомство проведет проверку и выяснит все обстоятельства инцидента. Специалисты проверят исправность и работоспособность поезда, оценят действия машиниста. При необходимости будут приняты меры реагирования.

Известно, что сошел с железнодорожного полотна локомотив ТМ2-5906 и первая колесная пара пустого вагона.