Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Ленобласти. Фото: t.me/sztproc

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку из-за сошедшего с рельсов поезда в Ленинградской области. Это произошло днем 18 мая на железнодорожной станции Волосово. О происшествии сообщили в надзорном ведомстве.

- По предварительным данным, сход произошел при выполнении маневровых работ на первом железнодорожном пути. Задержек движения поездов и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Теперь ведомство проведет проверку и выяснит все обстоятельства инцидента. Специалисты проверят исправность и работоспособность поезда, оценят действия машиниста. При необходимости будут приняты меры реагирования.

Известно, что сошел с железнодорожного полотна локомотив ТМ2-5906 и первая колесная пара пустого вагона.