Потолок обвалился в доме на Нарвской заставе в Петербурге

Видео с обрушившимся потолком выложил житель Нарвской заставы Максим Смурков. Фото: vk.com/nzrenov

Пока сторонники и противники реновации Нарвской заставы ведут свои споры, в одном из домов района обвалился потолок. Об этом рассказал житель, который прикрепил к сообщению фотографии с места происшествия.

- Обратите, пожалуйста, свое пристальное внимание на количество обломков, и толщину и вес рухнувшего наследия. Все могло закончиться трагедией, если бы в это время здесь оказались люди, - отметил возмущенный мужчина в соцсетях.

Напомним, реновацию кварталов должна была провести компания «СПб Реновация». Но в итоге все планы отложили на 2029 год из-за возмущений градозащитников.

Тем временем, жители домов Нарвской заставы рассказывают, что их жилье находится в аварийном состоянии. В некоторых квартирах даже нет ванных комнат, а деревянные покрытия начали гнить из-за сырости.

На данный момент, сторонники реновации собрали более тысячи подписей. Но на решение депутатов Законодательного собрания Петербурга это пока не повлияло.