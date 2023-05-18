Граффити с изображением рок-музыканта Игоря Талькова закрасили в Петербурге

На мурале с изображением исполнителя появилось еще одно граффити.
Фото: Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге вандалы закрасили граффити с изображением рок-музыканта Игоря Талькова, которое было нарисовано на Литейном проспекте. Об этом 18 мая рассказала корреспондент «КП-Петербург».
- Мурал кто-то закрасил белым рисунком с буквами, - рассказала журналист spb.kp.ru.
Около изображения Игоря Талькова несколько раз проводил концерты его сын. Там же собирались поклонники рок-музыканта. Сотрудники коммунальных служб порывались закрасить граффити, но фанаты бунтовали. Однажды их даже пришлось разгонять полицейским.
Напомним, Игоря Талькова застрелили в 1991 голу перед началом концерта около Дворца спорта «Юбилейный». Ему было 34 года.