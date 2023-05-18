Граффити с изображением рок-музыканта Игоря Талькова закрасили в Петербурге

На мурале с изображением исполнителя появилось еще одно граффити. Фото: Лилия КОЗЛОВА

В Петербурге вандалы закрасили граффити с изображением рок-музыканта Игоря Талькова, которое было нарисовано на Литейном проспекте. Об этом 18 мая рассказала корреспондент «КП-Петербург».

- Мурал кто-то закрасил белым рисунком с буквами, - рассказала журналист spb.kp.ru.

Около изображения Игоря Талькова несколько раз проводил концерты его сын. Там же собирались поклонники рок-музыканта. Сотрудники коммунальных служб порывались закрасить граффити, но фанаты бунтовали. Однажды их даже пришлось разгонять полицейским.

Напомним, Игоря Талькова застрелили в 1991 голу перед началом концерта около Дворца спорта «Юбилейный». Ему было 34 года.