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НовостиОбщество18 мая 2023 15:11

Изображения Исаакиевского собора и Спаса на Крови покажут на лазерном шоу ночью 20 мая

В Петербурге начнется сезон «Поющих мостов»
Анастасия НУРАДИЛОВА
Изображения Исаакиевского собора и Спаса на Крови покажут на «Поющих мостах» ночью 20 мая.

Изображения Исаакиевского собора и Спаса на Крови покажут на «Поющих мостах» ночью 20 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сезон «Поющих мостов» стартует в Северной столице в ночь с 19 на 20 мая. Дворцовый мост будут разводить под произведения Сергея Рахманинова. В этом году исполнится 150 лет со дня рождения композитора. Во время разводки зрители также увидят лазерное шоу.

- Петербуржцы и гости города полюбуются знаковыми достопримечательностями города: грифон с Банковского моста, Исаакиевский собор, Спас на Крови, Александринский театр, Адмиралтейство и кораблик с его шпиля, - пишет «Петербургский дневник».

Кроме достопримечательностей, лазерное шоу будет транслировать изображения и образы связанные с 320-летием Петербурга, проведением Года педагога и наставника и 200-летием со дня рождения А. Н. Островского.

Напомним, с 2016 года «Поющими мостами» успели полюбоваться 20 миллионов человек.