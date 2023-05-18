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НовостиПроисшествия18 мая 2023 15:49

Завершены двухдневные поиски 19-летнего парня из Петербурга

Он ушел из дома 16 мая и не вернулся
Анастасия НУРАДИЛОВА
Завершены двухдневные поиски 19-летнего парня из Петербурга. Фото: "Лиза Алерт"

Завершены двухдневные поиски 19-летнего парня из Петербурга. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге успешно завершились поиски пропавшего без вести 19-летнего парня. Он ушел из дома 16 мая и не вернулся обратно. Родственники и близкие петербуржца забили тревогу и начали искать пропавшего молодого человека. Ориентировку с его фотографией разместили на своих ресурсах волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Найден. Жив, - коротко сообщили добровольцы 18 мая.

Известно, что рост парня составляет 187 сантиметров. Он худощавого телосложения, с голубыми глазами и светло-русыми волосами. В день пропажи он был одет в черно-белую куртку, темно-синие штаны и голубые кроссовки. При себе у молодого человека была черная сумка.

Сейчас с петербуржцем все хорошо: его передали близким людям.