Завершены двухдневные поиски 19-летнего парня из Петербурга. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге успешно завершились поиски пропавшего без вести 19-летнего парня. Он ушел из дома 16 мая и не вернулся обратно. Родственники и близкие петербуржца забили тревогу и начали искать пропавшего молодого человека. Ориентировку с его фотографией разместили на своих ресурсах волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Найден. Жив, - коротко сообщили добровольцы 18 мая.

Известно, что рост парня составляет 187 сантиметров. Он худощавого телосложения, с голубыми глазами и светло-русыми волосами. В день пропажи он был одет в черно-белую куртку, темно-синие штаны и голубые кроссовки. При себе у молодого человека была черная сумка.

Сейчас с петербуржцем все хорошо: его передали близким людям.