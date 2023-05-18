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НовостиПроисшествия18 мая 2023 15:58

Почти тысяча петербуржцев за неделю обратились в больницы из-за укусов клещей

Двое из них заболели клещевым энцефалитом
Анастасия НУРАДИЛОВА
Клещей проверили на вирусы.

Клещей проверили на вирусы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор Петербурга рассказал о ситуации в городе, связанной с клещами. С 12 по 18 мая в больницы Северной столицы обратились 984 человека, которых укусили опасные насекомые. 226 из них – дети возрастом до 17 лет.

- В указанный период 2023 года зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом и десять случаев заболевания клещевым боррелиозом, - говорится в сообщении регионального ведомства.

За неделю специалисты проверили 1218 клещей. У насекомых выявляли наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита. Пять клещей оказались заражены. Боррелиоз переносили 356 насекомых из 1178 проверенных.

Также некоторые клещи были переносчиками моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза человека. За шесть дней прививки от вирусов поставили 2,2 тысячи человек.