В центре Петербурга музыканты сыграют на костях осла и панцирях черепах

Экзотическая программа музыкантов пройдет в центре Петербурга. Фото: Петербург-концерт

Жителей и гостей Санкт-Петербурга уже не так просто удивить. В культурной столице всегда происходит много интересных мероприятий, но этой весной их ждёт поистине яркое событие – экзотическая программа «Ритмы цивилизации майя» в исполнении ансамбля ударных инструментов Оркестра имени Карлоса Чавеса из Мексики.

Концерт «Ритмы цивилизации майя» входит в программу 21-го Международного музыкального фестиваля «Вселенная звука», традиционного форума Московской консерватории, который в Санкт-Петербурге проводится в партнёрстве с Центром национальной культуры «Петербург-концерта» и Российским институтом истории искусств с 17 мая по 1 июля 2023 года.

- В этом году во «Вселенной звука» примут участие представители разных регионов России от Чукотки до Кабардино-Балкарии, а также гости из Индии, Ирана, Монголии, Мексики и Филиппин, - сообщили из центра национальной культуры «Петербург-концерт»

19 мая зрители Екатерининского собрания смогут услышать колоритные мелодии коренных народов Центральной Америки и произведения выдающихся кубинских и мексиканских композиторов. А так же познакомится с новыми для себя музыкальными инструментами, например такими, как Айотль, который представляет собой панцирь черепахи, по которому ударяют или скребут. Не упустите возможность приблизится к культуре других народов.