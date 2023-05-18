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НовостиПроисшествия18 мая 2023 16:42

Уголовное дело завели на получивших взятки инспекторов ДПС из Петербурга

Не ушел от наказания и давший взятку водитель
Элеонора КУРЮМОВА
Уголовное дело завели на получивших взятки двух инспекторов ДПС.

Уголовное дело завели на получивших взятки двух инспекторов ДПС.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Двух ДПСников из Выборга обвинили в получении крупной взятки от пьяного водителя. Его, к слову, правоохранители тоже привлекли к ответственности. Уголовное дело из-за коррупции в рядах ГИБДД в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области.

– Сотрудники ведомства региона собрали достаточное количество доказательств вины двух служащих, – уточнили в пресс-службе.

Как оказалось, изначально инспекторы выполняли свои обязанности без каких-либо нареканий. Они же и обнаружили пьяного местного жителя за рулем автомобиля. Но тот не хотел остаться без водительских прав и предложил сотрудникам ГИБДД крупную взятку. Но напрямую они брать деньги отказались, средства передали им через посредников. В итоге, всех фигурантов дела настигла карма. Как прокомментировали в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, после служебной проверки летом 2022 года поддавшихся искушению полицейских уволили из органов внутренних дел.