Камеры с нейросетью начнут контролировать акватории Петербурга

Камеры с нейросетью появятся в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Акватории Петербурга начнут контролировать с помощью уникальных видеокамер с использованием нейросетей. Установят их на городском водном транспорте. Оборудование будет фиксировать незаконное движение маломерных судов, неудовлетворительное содержание набережных и фасадов, плавающий мусор, появившиеся граффити, незаконную рекламу, а также возникшие нефтеразливы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Пилотный проект появится сперва на площадке причала Петропавловской крепости, – уточнили в пресс-службе правительства.

К слову, комплекс нейросетевого видеонаблюдения на водном транспорте, который вскоре появится в Петербурге, первый в стране. В числе его функций: непрерывная съемка тремя камерами и анализ снятого без вмешательства человека. Все нарушения будут направляться в систему «Безопасный город». В случае положительных результатов оборудование начнут тиражировать.