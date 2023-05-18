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НовостиОбщество18 мая 2023 17:08

Камеры с нейросетью начнут контролировать акватории Петербурга

Пилотный проект появится на площадке причала Петропавловской крепости
Элеонора КУРЮМОВА
Камеры с нейросетью появятся в Петербурге.

Камеры с нейросетью появятся в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Акватории Петербурга начнут контролировать с помощью уникальных видеокамер с использованием нейросетей. Установят их на городском водном транспорте. Оборудование будет фиксировать незаконное движение маломерных судов, неудовлетворительное содержание набережных и фасадов, плавающий мусор, появившиеся граффити, незаконную рекламу, а также возникшие нефтеразливы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Пилотный проект появится сперва на площадке причала Петропавловской крепости, – уточнили в пресс-службе правительства.

К слову, комплекс нейросетевого видеонаблюдения на водном транспорте, который вскоре появится в Петербурге, первый в стране. В числе его функций: непрерывная съемка тремя камерами и анализ снятого без вмешательства человека. Все нарушения будут направляться в систему «Безопасный город». В случае положительных результатов оборудование начнут тиражировать.