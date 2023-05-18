Вечер иранской музыки пройдет в Петербурге. Фото: "Петербург-концерт"

«Эти четыре человека» - концертная программа, которая представит петербуржцам музыку современного Ирана. 21 мая в Большом зале Екатерининского собрания с искусством иранского классического пения петербуржцев познакомят выдающийся мастер Хосейн Нуршарг и виртуозы-инструменталисты: Сияваш Валипур, Алиреза Дарьяи, Марьям Ходабахш и Негар Эзази. Проникновенный вокал, традиционные иранские музыкальные инструменты – этот прекрасный тандем позволит слушателям отправиться в завораживающее путешествие по миру собственной души.

Концерт входит в программу 21-го Международного музыкального фестиваля «Вселенная звука», который с 17 мая по 1 июля проводит Центр национальной культуры «Петербург-концерта» совместно с Научно-творческим центром «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Российским институтом истории искусств.

- В этом году во «Вселенной звука» принимают участие представители разных регионов России от Чукотки до Кабардино-Балкарии, а также гости из Индии, Ирана, Монголии, Мексики и Филиппин, - сообщили в «Петербург-концерте».