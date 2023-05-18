Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2023 18:11

Улицу Костюшко затопило грязной водой из-за коммунальной аварии в Петербурге

Местные прозвали прорванную трубу «Костюшкинским гейзером»
Элеонора КУРЮМОВА
Улицу Костюшко затопило грязной водой из-за коммунальной аварии. Фото: vk.com/spb_today

Улицу Костюшко затопило грязной водой из-за коммунальной аварии. Фото: vk.com/spb_today

Во второй половине дня 18 мая в Московском районе города на Неве произошла коммунальная авария. Из-за нее горожанам явился «Костюшкинский гейзер», расположившийся между домами на одноименной улице в Петербурге. Так его прозвал обнаруживший прорванную трубу местный житель. Из-за этого дорогу у многоэтажек затопило горячей и грязной водой. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети ВКонтакте.

– Прорвало, наверное, из-за гидравлических испытаний. Бывает, – понимающе прокомментировал пост один из пользователей.

На видео с места происшествия слышны радостные и удивленные детские голоса: для младшего поколения разлившаяся река – новая преграда при езде на велосипеде. Но у старших домовладельцев двух домов на улице Костюшко восторга не наблюдается. К слову, до «Водоконала», чтобы уточнить дальнейшие планы на «гейзер», spb.kp.ru дозвониться не смогла.