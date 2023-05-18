Улицу Костюшко затопило грязной водой из-за коммунальной аварии в Петербурге

Улицу Костюшко затопило грязной водой из-за коммунальной аварии. Фото: vk.com/spb_today

Во второй половине дня 18 мая в Московском районе города на Неве произошла коммунальная авария. Из-за нее горожанам явился «Костюшкинский гейзер», расположившийся между домами на одноименной улице в Петербурге. Так его прозвал обнаруживший прорванную трубу местный житель. Из-за этого дорогу у многоэтажек затопило горячей и грязной водой. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети ВКонтакте.

– Прорвало, наверное, из-за гидравлических испытаний. Бывает, – понимающе прокомментировал пост один из пользователей.

На видео с места происшествия слышны радостные и удивленные детские голоса: для младшего поколения разлившаяся река – новая преграда при езде на велосипеде. Но у старших домовладельцев двух домов на улице Костюшко восторга не наблюдается. К слову, до «Водоконала», чтобы уточнить дальнейшие планы на «гейзер», spb.kp.ru дозвониться не смогла.