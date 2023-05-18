46 деревьев высадили в честь погибших красноармейцев в Кронштадте

46 деревьев высадили в честь погибших красноармейцев. Фото: t.me/transportniytseh

В Кронштадте 18 мая прошла Всероссийская акция «Сад памяти», во время которой на берегу Финского залива высадили 46 хвойных деревьев. Небольшой зеленый лес обустроили в честь красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии поучаствовал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Деревья посадили у Музея военно-морской славы в «Острове фортов», – уточнили в пресс-службе.

К слову, прошедшая акция приурочена также и к двум важным для морской крепости датам. Прежде всего, к годовщине основания города воинской славы – Кронштадта, которую празднуют 18 мая. Также мероприятие посвятили 320-летию Балтийского флота.

Кстати, впервые «Сад памяти» начали высаживать еще в 2020. С тех пор по всей стране каждый год появляется 27 миллионов деревьев.