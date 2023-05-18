Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2023 19:34

Подозреваемых в растлении трех девочек задержали в Ленобласти

Мужчины давали несовершеннолетним наркотики
Элеонора КУРЮМОВА
Подозреваемых в растлении трех девочек задержали в Ленобласти.

Подозреваемых в растлении трех девочек задержали в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Троих жителей Ленобласти задержали сотрудники полиции Тихвина из-за подозрений в растлении несовершеннолетних. Как выяснилось, в органы обратился отец одной из пострадавших девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– 42-летний местный житель сообщил о неадекватном поведении своей дочери, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Обратившийся уточнил, что в последнее время он начал замечать странности в поведении 14-летнего ребенка. А накануне он узнал, что его дочь употребляла наркотические вещества. В компании взрослых мужчин и двух ровестниц-подруг.

Как оказалось, девочкам несколько месяцев подряд «скармливали» психотропные вещества. После того, как жертвы переставали себя контролировать, их насиловали.

После нескольких часов розысков, полиция задержала в различных районах области предполагаемых преступников: двум из них 25 лет, третьему – 40.