Без вести пропавшую 82-летнюю пенсионерку ищут в Ленобласти

Без вести пропавшую 82-летнюю пенсионерку ищут волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры «ЛизыАлерт» снова отправились на поиски. В этот раз перед сотрудниками отряда поставлена задача найти без вести пропавшую 82-летнюю пенсионерку. Известно, что женщина ушла из дома в городе Тихвин днем 18 мая. Но к вечеру она не вернулась к родным, а ее местоположение по-прежнему оставалось неизвестным. Близкие пенсионерки забили тревогу и обратились к спасателям из поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили в официальном сообществе ВКонтакте петербургской «ЛизыАлерт».

– Требуется помощь добровольцев, – сообщили волонтеры.

По социальным сетям вовсю расходятся ориентировки с приметами, по которым можно узнать пропавшую. Среди них: средний рост – около 163 сантиметров, худощавое телосложение и седые волосы. Предположительно, из дома пенсионерка ушла в бежевой куртке, черных брюках и серых кроссовках, прихватив с собой черную сумку.