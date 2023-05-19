Выставка в честь детей Николая II откроется в Эрмитаже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Государственном Эрмитаже 19 мая откроется выставка «ОТМА и Алексей. Дети последнего Российского императора», посвященная жизни отпрысков Николая II. На ней представят более 270 экспонатов. Продлится экспозиция до 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

– Выставка охватывает период с 1895 года – рождение первенца в семье правящих Романовых – до 1914 года. Время их спокойного детства и юности, где не случилась Первая мировая война и революция, – уточнили в пресс-службе Эрмитажа.

На экспозиции появится уникальный комплекс личных вещей и костюмов: от распашонок младших членов семьи до парадных придворных платьев, а также игрушки и некоторые бытовые предметы. Многие из образцов представят впервые, поскольку они длительно время находились на реставрации. Но теперь эти исторически ценные предметы восстановлены до мельчайших деталей.