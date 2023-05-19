Студентов и выпускников вузов пригласили на стажировку в Смольный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Петербурга пригласило молодых жителей города в Смольный. Там пройдет стажировка, во время которой студенты и выпускники вузов смогут попробовать себя в роли госслужащих. Кстати, подать заявку можно до 21 мая. Из них жюри выберет десять человек, которые войдут в команду стажеров. Победителей пригласят в Смольный 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

– Этой весной с петербуржцами поработают эксперты из комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, – уточнили в пресс-службе.

Губернатор Александр Беглов уточнил, что для участников откроют внутреннюю «кухню» правительства: расскажут, как принимаются решения, влияющие на жизнь Петербурга. Он также предположил, что кто-то из талантливых жителей города на Неве захочет стать частью команды Смольного.