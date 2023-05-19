Мужчина пострадал в пожаре на улице Партизана Германа в Петербурге

Мужчина пострадал в пожаре на улице Партизана Германа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красносельском районе Петербурга ночью 19 мая загорелась двухкомнатная квартира. Очевидцы сообщили о пожаре в 14-м доме на улице Партизана Германа спасателям. Оперативно прибывшая бригада освободила из загоревшегося помещения пострадавшего жителя Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– В отдельной квартире огонь охватил около полутора квадратных метров, – уточнили в пресс-службе организации.

Как выяснилось, натерпевшегося и надышавшегося за этот краткий срок дыма мужчину спасатели передали фельдшерам скорой помощи. Они, в свою очередь, доставили петербуржца в одну из больниц города. Чуть больше чем через двадцать минут пламя полностью стихло и затухли последние красные языки. К слову, на месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.