В смертельном ДТП по дороге в Сестрорецк машина разлетелась на части

Машина разлетелась на части из-за жесткого ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло вечером 18 мая в районе Горской. На фото и видео с места происшествия видно, что у белой «Шкоды» почти полностью отсутствует передняя часть кузова, включая крыло и часть крыши. Из-за аварии автомобиль буквально разорвало на части. Очевидцы сообщают, что водитель, находившийся за рулем пострадавшего авто, погиб. Информация о произошедшей аварии появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– ДТП произошло около десяти часов вечера. «Шкодой» управлял отец моего мужа, – оставила комментарий под постом одна из читательниц.

На видеозаписи, прикрепленной к посту, видно, что двигатель пострадавшего автомобиля отнесло к отбойнику. Как именно произошло столкновение, неизвестно. Но к месту аварии, как сообщают очевидцы, уже прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и две бригады скорой помощи.