До плюс 17 градусов и без дождей будет в Петербурге 19 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

После резкого похолодания в Санкт-Петербург начнет возвращаться тепло. В пятницу, 19 мая 2023 года, будет солнечная и приятная погода, без дождей. Постепенно солнечные лучи прогреют тот холодный воздух, пришедший в Северную столицу накануне. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует восточная периферия антициклона. Ожидается переменная облачность, обойдется без дождей и солнечные лучи начнут постепенно прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха поднимется до плюс 15-17 градусов, по Ленинградской области ожидается от 13 до 18 градусов тепла. Ветер будет холодный северо-западный до 4-9 метров в секунду.

Но впереди теплые выходные: в субботу до плюс 20, в воскресенье плюс 22 градуса и без дождей.