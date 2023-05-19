Полиция задержала двух мужчин за попытку кражи 10 тысяч евро в помещении банка в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на двух мужчин, который пытались ограбить местного жителя и отобрать у него сумку с 10 тысячами евро в помещении банка. Все произошло днем 17 мая в Приморском районе города в одном из банков на Комендантском проспекте. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 28-летний мужчину решил обменять 10 тысяч евро по выгодному курсу и нашел анонимное предложение в мессенджере. Встретиться с покупателями мужчина в договорился у здания банка. Пришедшие на встречу «валютчики» под предлогом проверки подлинности купюр предложили зайти в помещение банка, где напали на мужчину и попытались отобрать сумку, - рассказали в полиции.

Однако очевидцы вовремя вызвали стражей порядка, которые оперативно прибыли на место и задержали грабителей. Ими оказались мужчины 26 и 28 лет. После выяснения обстоятельств произошедшего полицейское следствие возбудило в отношении задержанных уголовное дело.