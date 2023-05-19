Серийного карманника задержали в Петербурге

Сотрудники полиции Центрального района задержали подозреваемого в серии «карманных» краж / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала серийного карманника, который обчищал куртки и пальто прохожих в центре города. С 29 апреля по 1 мая 2023 года в полицию Центрального района поступило сразу шесть заявлений об одинаковых кражах. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию обратились шесть мужчин в возрасте от 23 до 45 лет, которые сообщили, что у них кто-то украл телефон из наружного кармана одежды. Все преступления произошли на Невском проспекте и улицах Маяковского, Жуковского и Кирочной, - рассказали в полиции.

По всем фактам краж были возбуждены уголовные дела. В результате расследований сотрудники уголовного розыска в квартире дома 4 корпус 2 по улице Вавиловых задержали и полностью изобличили в совершенных кражах 24-летнего приезжего. Сейчас продолжается расследование и устанавливается уго причастность к другим кражам.