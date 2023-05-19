Трех подростков без сознания госпитализировали в реанимацию из торгового центра в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Колпино Санкт-Петербурге трое подростков потеряли сознание, находясь в торговом центре. В срочном порядке всех потребовалось госпитализировать в больницу и поместить в отделение реанимации. Об этом 19 мая 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 16:15 часов в торговый центр на Октябрьской улице в Колпино пришли шаткой походкой трое подростков. После они по очереди начали падать и терять сознание, - рассказал источник.

Около 19 часов скорая помощь забрала мальчиков и доставила всех троих в Детскую больницу №5 имени Филатова. Их поместили в реанимацию с признаками отравления.

Известно, что один из парней 15-летний ученик восьмого класса, житель поселка имени Свердлова Всеволожского района. Второй мальчик - девятиклассник, а третьему только через неделю исполнится 13 лет. Младший состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.