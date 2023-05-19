Гидравлические испытания пройдут в девяти районах Петербурга с 22 по 26 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в течение следующей недели с 22 по 26 мая 2023 года в девяти районах пройдут гидравлические испытания теплосетей. Проверки будет проводить компания ГУП "ТЭК СПб". Об этом рассказали в пресс-службе компании.

- В понедельник, 22 мая, испытания на плотность и прочность тепловых сетей пройдут в Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском и Красногвардейском районах, - рассказали в компании.

До 26 мая специалисты проведут испытания в Невском, Кировском, Петроградском, Калининском районах Северной столицы и в Тосненском районе Ленинградской области. В общей сложности в течение недели будет проведено 32 испытания.

Всего в этом году компания проведет 262 испытания в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Проверки завершатся 22 августа.

Напомним, что во время проверок температура воды в трубах не более 40 градусов, однако приближаться к местам разлива может быть опасно.