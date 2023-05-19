Из офиса электрокомпании под Петербургом украли 4,5 млн рублей

Из электрокомпании под Петербургом украли 4,5 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области из офиса одной электрокомпании украли крупную сумму денег. Неизвестные проникли в помещение организации в промзоне «Горелово – север» в Ломоносовском районе ночью 18 мая 2023 года и вынеси 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 18 мая около 1:50 двое неизвестных проникли в помещение организации в промзоне «Горелово – север», взломали двери кабинетов генерального директора и директора отдела продаж и похитили два сейфа, - рассказал источник.

Спустя время сотрудники полиции нашли один из вскрытых сейфов. Он валялся в овраге в 150 метрах от офиса. Бизнесмен пояснил, что в этом сейфе находились 4,5 миллиона рублей, а также ключ от автомобиля «Ниссан Патфайндер».

Видеонаблюдение изъято, просмотрено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.