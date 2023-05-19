Мигрант изнасиловал двоих детей своей сожительницы в Петербурге

Мигрант изнасиловал детей своей сожительницы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мигранта, который насиловал детей своей сожительницы. 48-летняя жительница Адмиралтейского района обратилась к правоохранителям 18 мая 2023 года и заявила на своего возлюбленного-ровесника. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Как утверждает заявительница, мигрант с начала 2023 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее детей – 13-летнего сына и 12-летней дочери, - рассказал источник.

После этого мужчину сразу же задержали и поместили в камеру. Оказалось, что мужчина приехал из Таджикистана в Россию в 2018 году. Выяснилось, что за это время он был дважды судим. Первый раз он отделался штрафом за подделку документов. Второй раз в апреле 2019 года на улице Правды в Петербурге пять раз выстрелил в мужчину. Дело прекратили за примирением сторон.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.