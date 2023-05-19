Преступники в респираторах украли 17 млн рублей из квартиры жителя Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупную сумму денег украли у менеджера в Ломоносовском районе Ленобласти. Злоумышленники вынесли из его квартиры 17 миллионов рублей. Об этом 19 мая сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Преступники проникли в квартиру на Невской улице в поселке Новоселье на четвертом этаже и перевернули все жилье вверх дном. Из гардероба пропала сумка, в которой и находились деньги, - рассказал источник.

Известно, что грабители были в распираторах. Они были одеты в новую спецодежду, а у одного из них за спиной был рюкзак черного цвета. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». На место выезжали кинолог с собакой, но служебный пес не смог взять след. Полицейские продолжают искать преступников.