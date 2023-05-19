Полиция разыскивает водителя, сбившего 9-летнего ребенка в поселке Шушары Петербурга

Сотрудники полиции Пушкинского района разыскивают водителя, сбившего 9-летнего ребенка во дворе дома Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает водителя, который сбил девятилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Все произошло вечером 18 мая 2023 года в поселке Шушары Пушкинского района города. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 18:10 часов в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что во дворе дома 19 корпус 1 по улице Галицкой в поселке Шушары неизвестный на красном автомобиле совершил наезд на его девятилетнего племянника, который находился без сопровождения взрослых, - рассказали в полиции.

Водитель скрылся с места ДТП, а несчастного мальчика пришлось госпитализировать в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

На данный момент проводится проверка. Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию водителя автомобиля.