Банду подростков-грабилетей задержали в Петербурге

Полицейские Адмиралтейского района задержали группу несовершеннолетних налетчиков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала банду подростков-грабителей. Мальчики 13,14 и 15 лет напали и ограбили 13-летнего школьника в Юсуповском саду в Адмиралтейском районе города. Об этом 19 мая 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 15 мая в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что накануне вечером к ним поступил 13-летний подросток с ушибами и растяжением связок, который, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии отпущен домой, - рассказали в полиции.

Стражи порядка выяснили, что в 17:40 часов мальчик гулял в Юсуповском саду. У дома 50 по Садовой улице в нему подошли трое подростков, избили и отняли кепку и электронную сигарету.

Днем 15 мая у дома 36 по Малодетскосельскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали юных налетчиков. Известно, что все они состоят на учете в полиции. Возбуждено уголовное дело.