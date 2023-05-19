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НовостиОбщество19 мая 2023 9:17

Новых детских сад и поликлинику построят в Петербурге

Учреждения появятся в Невском и Красносельском районах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Невском и Красносельском районе появятся новые учреждения образования и здравоохранения

В Невском и Красносельском районе появятся новые учреждения образования и здравоохранения

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском и Красносельском районах Санкт-Петербурга построят новый детский сад и детскую поликлинику. На днях Госстройнадзор выдал разрешение на строительство учреждений. Об этом 19 мая 2023 года рассказали в Смольном.

- Детский сад в Невском районе расположится на Октябрьской набережной восточнее дома 112. Он будет рассчитан на 180 мест. В детском учреждении предусмотрены бассейн, физкультурный и музыкальный залы, кружковые помещения. Для детей раннего возраста запроектированы отдельные выходы на игровые площадки, - рассказали в городской администрации.

Детская поликлиника будет возведена в Красносельском районе. Ее возведут на Ленинском проспекте северо-западнее пересечения улицы Доблести и улицы Маршала Захарова. Поликлиника сможет принимать единовременно 320 пациентов. В ней появятся педиатрическое, физиотерапевтическое отделения, кабинеты врачей специалистов, дневной стационар.