Оскорбивший 82-летнюю пенсионерку «дурой» петербуржец выплатит 30 тысяч рублей штрафа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга принял решение по делу об оскорблении 82-летней женщины. Потерпевшая обратилась в полицию в феврале этого года. В подъезде дома на Ириновском проспекте мужчина назвал ее дурой и кошелкой. Об этой сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Женщина вмешалась в разговор с Ростехнадзором и сказала, что кнопка вызова диспетчера в лифте не работает. Мужчину это разозлило, и он сказал: «Дура! Нажми кнопку и увидишь, работает диспетчерская связь или не работает», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Потом обвиняемый прогнал женщину и кричал ей в след матами, обозвал кошелкой. Свою вину он признал, но также назвал потерпевшую невменяемой. Суд встал на сторону пенсионерки и назначил ее обидчику штраф в размере 30 тысяч рублей.