Экопункты появятся во всех районах Петербурга с 1 июня

С начала лета экопункты появятся во всех районах Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с начала лета во всех районах города появятся экопункты для сдачи опасных отходов. Так, с 1 июня в городе заработают еще восемь новых точек. Об этом 19 мая 2023 года рассказали в Смольном.

- Петербург развивает систему сбора опасных отходов от населения. Такие отходы не должны попадать на контейнерную площадку с остальным мусором. Их необходимо грамотно утилизировать. Теперь экопункты будут в каждом районе, - отметил губернатор Александр Беглов.

Петербург стал одним из первых городов, который начал развивать систему приема опасных отходов еще с 2010 года. Сейчас в городе есть 505 экотерминалов и с лета будет 18 экопунктов. Также в городе курсируют два экомобиля.

В пункты горожане могут сдать батарейки и компактные ртутные лампы. Помимо этого можно сдавать ртутные приборы, лекарства с истекшим сроком годности, бытовую и электронную технику, химические отходы и многое другое.