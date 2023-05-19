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НовостиОбщество19 мая 2023 10:00

Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал грозы в городе 22 мая

Выходные в Северной столице будут теплые
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Гроза прогремит в Петербурге 22 мая

Гроза прогремит в Петербурге 22 мая

Фото: Олег ЗОЛОТО

Предстоящие выходные в Санкт-Петербурге будут теплые и сухие, но в Ленинградской области в ночное время ожидаются заморозки. После этого, в понедельник 22 мая, снова начнет теплеть, а вместе с этим придут грозы. Об этом предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Дневная температура продолжает повышаться, поэтому в субботу в Санкт-Петербурге плюс 18-20 градусов, а в воскресенье даже выше 20 градусов. По Ленинградской области фон температуры воздуха днем такой же, но вот ночью пока останется холодно, местами очень холодно. В субботу в середине ночи ждем заморозки до минус 1-2 градусов, но и в воскресенье на востоке области они сохраняться, - сообщил синоптик.

В понедельник с юга придут облака и дожди. По всей территории Ленобласти прогремят грозы, которые застанут и Санкт-Петербург.