Мужчина устроил стрельбу по знакомому из-за ссоры в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области задержали мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета. Дебошир решил завершить таким способом возникший со знакомым спор около 19:30 часов 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии совместно с участковым полномоченным полиции задержали стрелка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

От ранений пострадал 27-летний парень. Пули попали ему в живот и руки. В итоге мужчину доставили в районную больницу. Известно, что стрелявший житель Ленобласти на законных основаниях владел пистолетом. Но сотрудники правоохранительных органов все равно организовали проверку, а оружие у дебошира изъяли.