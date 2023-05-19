Сад Хаяо Миядзаки в Петербурге откроется во второй половине мая

Сад Хаяо Миядзаки откроется на Гатчинской улице в Петербурге / Фото: Илья Лошаков

В Санкт-Петербурге снова откроется сад Хаяо Миядзаки. Теперь волшебное пространство будет существовать во дворе дома 23-25 по Гатчинской улице в Петроградской районе. Посетить его могут все желающие. Сад откроется во второй половине мая. Об этом 19 мая 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Мы очистили территорию от мусора, населили сад многочисленными персонажами из произведений японского режиссера Хаяо Миядзаки, украсили территорию цветами, однако столкнулись с непредвиденными трудностями. В частности, голуби выклевали весь наш свежевыращенный газон. Мы уже не знаем, как с ними бороться. Планируем снова посадить газон и накрыть его чем-нибудь, - приводит издание слова режиссера театра "Небесные бродяги" Илья Лошакова.

Из-за вандалов создателям сада приходится непросто. Чтобы фигурки не воровали и не портили, их будут убирать на ночь и выставлять снова утром.