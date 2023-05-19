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НовостиОбщество19 мая 2023 11:28

Бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов ушел с должности

Этот пост займет Валерий Калугин
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов ушел с должности. Фото: ombudsmanbiz.spb.ru

Бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов ушел с должности. Фото: ombudsmanbiz.spb.ru

Александр Абросимов, который долгое время был Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Петербурге, решил покинуть свой пост. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Смольного.

- Губернатор Александр Беглов принял заявление об отставке по собственному желанию Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александра Абросимова, - говорится в сообщении правительства Северной столицы.

Напомним, Абросимов был омбудсменом с марта 2014 года, то есть почти десять лет. Глава города предложил на эту должность кандидатуру Валерия Калугина, который сейчас является заместителем руководителя администрации губернатора Петербурга.