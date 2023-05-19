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НовостиПроисшествия19 мая 2023 11:47

Погибшие полгода назад тюлени начали всплывать на поверхность Финского залива

Специалисты рассказали о причинах их смерти
Анастасия НУРАДИЛОВА
Погибшие полгода назад тюлени начали всплывать на поверхность Финского залива.

Погибшие полгода назад тюлени начали всплывать на поверхность Финского залива.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очевидцы заметили трупы тюленей в акватории Финского залива. Сейчас в ситуации разбираются специалисты регионального Роспотребнадзора, которые уже рассказали примерные причины обнаружения животных. По их версии, гибель млекопитающих наступила еще полгода назад.

- Тюлени могли умирать по естественным причинам, а также из-за сетей и браконьерства. Тюлень без воздуха в легких имеет отрицательную плавучесть. Поэтому все погибшие животные тонут. При прогреве воды они начинают всплывать, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Тюлени начинают появляться на поверхности воды в мае или начале июня. Очевидцам кажется, что их гибель наступила одномоментно. Большую часть млекопитающих уносит в восточную часть залива в Курортном районе Петербурга. Специалисты напомнили петербуржцам и ленинградцам об уголовной ответственности за уничтожение тюленей.