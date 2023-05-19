Выставка инновационного транспорта открылась на Манежной площади Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на Манежной площади открылась выставка инновационного транспорта в рамках IV Международного фестиваля SpbTransportFest. На Кленовой улице представлены порядка 50 образцов современной техники. Об этом 19 мая 2023 года рассказали в комитете по транспорту города.

- Выставка демонстрирует яркие достижения производителей, мы видим, что представлены в основном модели на газомоторном топливе. Многие из образцов уже реальность для петербуржцев - современные комфортабельные автобусы, трамваи и троллейбусы курсируют по улицам Петербурга, обеспечивая качественные и комфортные перевозки пассажиров, - отметил председатель комитета Валентин Енокаев.

Гостям выставки представили автобусы, которые работают на альтернативных источниках энергии. Также среди экспонатов новые троллейбусы и трамваи, электробусы, а также различная грузовая и легковая техника.

Выставка инновационного транспорта будет открыта для свободного посещения петербуржцами и гостями города 19 и 20 мая.