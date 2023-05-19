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НовостиОбщество19 мая 2023 12:05

Выставка инновационного транспорта открылась на Манежной площади Петербурга

На выставке представили около 59 образцов современной техники
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Выставка инновационного транспорта открылась на Манежной площади Петербурга

Выставка инновационного транспорта открылась на Манежной площади Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на Манежной площади открылась выставка инновационного транспорта в рамках IV Международного фестиваля SpbTransportFest. На Кленовой улице представлены порядка 50 образцов современной техники. Об этом 19 мая 2023 года рассказали в комитете по транспорту города.

- Выставка демонстрирует яркие достижения производителей, мы видим, что представлены в основном модели на газомоторном топливе. Многие из образцов уже реальность для петербуржцев - современные комфортабельные автобусы, трамваи и троллейбусы курсируют по улицам Петербурга, обеспечивая качественные и комфортные перевозки пассажиров, - отметил председатель комитета Валентин Енокаев.

Гостям выставки представили автобусы, которые работают на альтернативных источниках энергии. Также среди экспонатов новые троллейбусы и трамваи, электробусы, а также различная грузовая и легковая техника.

Выставка инновационного транспорта будет открыта для свободного посещения петербуржцами и гостями города 19 и 20 мая.