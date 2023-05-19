Ленобласть начнет поставлять свежие куриные яйца в Африку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградская область начнет поставлять в Африку куриные яйца. Сейчас партнером региона по экспорту является Китай, но в планах плотное сотрудничество с Индией, Азией и Африкой. Об этом пишет Online47.ru.

- Развитию экспортного потенциала способствуют бизнес-миссии, которые областные власти организуют в страны ближнего и дальнего зарубежья, - отметил председатель комитета экономического развития Дмитрий Ялов.

Сейчас Ленинградская область поставляет в Африку мясо птицы. Продукция занимает 95 процентов от всего экспорта. Также востребованными остаются концентраты кофе и чая, табак, бумага и строительные материалы.

Яйца сейчас активно поставляют в Объединенные Арабские Эмираты.