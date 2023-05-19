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НовостиОбщество19 мая 2023 12:29

Ленобласть начнет поставлять свежие куриные яйца в Африку

Сейчас их возят из региона в ОАЭ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ленобласть начнет поставлять свежие куриные яйца в Африку.

Ленобласть начнет поставлять свежие куриные яйца в Африку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградская область начнет поставлять в Африку куриные яйца. Сейчас партнером региона по экспорту является Китай, но в планах плотное сотрудничество с Индией, Азией и Африкой. Об этом пишет Online47.ru.

- Развитию экспортного потенциала способствуют бизнес-миссии, которые областные власти организуют в страны ближнего и дальнего зарубежья, - отметил председатель комитета экономического развития Дмитрий Ялов.

Сейчас Ленинградская область поставляет в Африку мясо птицы. Продукция занимает 95 процентов от всего экспорта. Также востребованными остаются концентраты кофе и чая, табак, бумага и строительные материалы.

Яйца сейчас активно поставляют в Объединенные Арабские Эмираты.