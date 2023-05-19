Ревнивый мужчина открыл стрельбу по новому мужу бывшей супруги в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области ревнивый мужчина открыл стрельбу по новому мужу своей бывшей супруги. Инцидент из-за любовной перипетии произошел вечером 18 мая 2023 года в Отрадном Кировского района. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 19:30 сотрудники отдела вневедомственной охраны Кировского района Ленинградской области совместно с участковым около жилого дома на Вокзальной улице в Отрадном задержали мужчину, открывшего стрельбу из травматического пистолета «Макарыч», - рассказал источник.

Конфликт произошел между бывшим и нынешним мужьями одной женщины, которые были знакомы. Бывший схватил травматический пистолет и трижды выстрелил в своего оппонента. После стрельбы на место прибыли стражи порядка, которые обнаружили раненого в руку и спину мужчину, а также задержали на месте происшествия стрелка.

Пострадавший госпитализирован больницу. Со стрелком разбирается полиция.