Четыре автобусных маршрута будут работать в «Ночь музеев» в Петербурге

В «Ночь музеев» будут работать четыре автобусных маршрута Фото: Олег ЗОЛОТО

С 20 на 21 мая 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет очередная акция "Ночь музеев". В этом году, для удобства любителей погулять по музеям, вновь будет работать ночной транспорт - специальные четыре маршрута. Об этом сообщили в Смольном.

- Мы специально продлеваем работу общественного транспорта для жителей и гостей города, чтобы они могли легко и комфортно передвигаться между музеями, участвующими в акции, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Специальные четыре маршрута будут работать с 23:00 20 мая до 6:00 21 мая. Проезд осуществляется по билетам мероприятия "Ночь музеев". Первый маршрут будет курсировать от Исаакиевской площади до проспекта Стачек, второй маршрут протянется от Исаакиевской площади до Шпалерной улицы, третий также будет брать начало на Исаакиевской и доведет до площади Александра Невского, а четвертый свяжет Васильевский остров и Петроградскую сторону.