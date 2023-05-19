Самолеты из Петербурга в Сортавалу начнут летать в июне

Вместимость борта - 12 человек. Фото: Администрация Сортавальского поселения

Между Петербургом и Сортавалой в июне запустят авиасообщение на самолетах вместимостью до 12 человек. Об этом 19 мая сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Сортавальского городского поселения Сергея Крупина.

- Долететь от Северной столицы до Карелии можно будет за 45 минут, - рассказал Крупин изданию.

Несмотря на то, что большинство турфирм запустят такую возможность только летом, некоторые компании начнут предлагать услугу уже на днях. Самолеты начнут садиться в поселке Хелюля. Здание аэровокзала было заброшено, но в 2020 году новый арендатор начал ремонт и привел здание и инфраструктуру в порядок.

В прошлом году достопримечательности Карелии посетили более 850 тысяч человек.