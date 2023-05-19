ГИБДД в Петербурге выступила против запрета электросамокатов в исторических районах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ГИБДД высказались о нецелесообразности запрета движения электросамокатов в исторических районах города. Речь идет о Петроградском, Василеостровском, Центральном и Адмиралтейском районах. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

- Свой отказ в госавтоинспекции мотивировали отсутствием на этих территориях погибших и раненных в ДТП с новыми средствами передвижения в 2022 году, - объяснил депутат.

В ведомстве отметили, что в городе нет эффективных методов контроля за соблюдением участниками дорожного движения требований дорожных знаков. К слову, речь идет о новом знаке «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

- Это приведет к дискредитации требований технических средств организации дорожного движения, - сказали в ГИБДД.