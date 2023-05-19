14-летняя девочка без вести пропала в Петербурге. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге пропала 14-летняя девочка. Она ушла из дома 18 мая и не вернулась. Близкие школьницы забили тревогу и начали ее искать. Ориентировка с фотографией ребенка появилась на ресурсах поискового отряда «Лиза Алерт».

- Информации о местонахождении девочки 2008 года рождения нет уже второй день, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Известно, что рост пропавшей школьницы составляет всего 150 сантиметров. Она худощавого телосложения, с каштановыми волосами и карими глазами. В день исчезновения девочка была одета в белую рубашку, белые брюки и светлые кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак.

Школьница может находиться в Выборге или Петербурге. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут расклеить листовки и готовы будут отправиться на поиски ребенка.