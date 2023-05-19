Два детеныша родились у кошачьих лемуров в Ленинградском зоопарке. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке сообщили о пополнении. Там на свет появились детеныши кошачьих лемуров. Дети растут в семье самца Алфея и самок Нимфы и Атреи. Нимфа стала мамой 17 апреля, а Атрея – 20 марта. Об этом рассказали в пресс-службе зверинца.

- Пол у крошек определять еще рано. Однако они уже вовсю подрастают и даже учатся сами лазать по ветвям. Впрочем, далеко от своих мам пока ни один не отходит, - рассказывают сотрудники зоопарка.

Несмотря на то, что детеныши еще совсем маленькие, работники зверинца уже заметили, что они будут активными, здоровыми и любопытными. Заботливые родители уделяют малышам много внимания. Другие лемуры тоже помогают нянчиться с новорожденными и играют с ними.

- Лемуры – социальные животные, и все члены семейства очень дружелюбно отнеслись к пополнению, - добавили в зоопарке.