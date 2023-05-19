Треть студентов из Петербурга не поддержали идею о распределении выпускников на рабочие места. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студенты из Петербурга рассказали, как они относятся к законопроекту, который будет обязывать бюджетников работать после окончания университета по распределению. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

- Студенты совсем не согласны с такой перспективой. Не смотря на то, что зачастую молодые люди не могут найти себе работу после вуза, далеко не все готовы отправиться куда-то по распределению, - выяснили специалисты.

Трое из десяти представителей молодежи готовы отправиться работать на предложенное место. Остальные хотят самостоятельно искать работу.

Родители студентов придерживаются другого мнения. 70 процентов из них считают, в систему образования нужно возвращать такую практику. Это пойдет на пользу выпускникам.