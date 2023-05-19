США ввели санкции против Санкт-Петербургского горного университета. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербургский горный университет попал под ограничительные меры Соединенных Штатов Америки. Об этом стало известно 19 мая. Информация появилась на сайте Министерства финансов США.

- Санкции введены против вуза и его ректора Владимира Литвиненко, - говорится на сайте иностранного ведомства.

Напомним, ранее под американские санкции попали ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», аккумуляторная компания «Ригерь», ЦНИИ судового машиностроения, научно-производственное объединение «Аврора», «Обуховское», «Морские навигационные системы» и Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Об этом стало известно в декабре прошлого года. Все эти компании специализируются на судоходстве.