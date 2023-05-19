Грузовик опрокинулся на машину полиции на трассе «Кола» в Ленобласти

Грузовик опрокинулся на машину полиции. Фото: vk.com/dorinspb

ДТП с участием одновременно трех машин произошло в Кировском районе Ленинградской области. По предварительной информации, грузовой автомобиль ехал с переполненным щебнем прицепом. Но в какой-то момент водитель фуры не справился с управлением и опрокинулся на машину сотрудников ГИБДД. Об этом очевидцы сообщили в сообществе ВКонтакте «Дорожный инспектор».

– Авария произошла на 40-м километре трассы «Кола». В столкновении пострадала еще одна легковая машина, – уточнил свидетель происшествия.

Как передают очевидцы, третий автомобиль оказался не в то время, не в том месте. Они сообщили, что перед самым кузовом фуры выскочил лихач. А водитель КАМАЗа, пытаясь уйти от столкновения с ним, зацепил машину на обочине. Со слов свидетелей, именно ее оформляли ДПСники, на служебный транспорт которых не запланировано выгрузили стройматериалы. К счастью, в ДТП никто не пострадал.