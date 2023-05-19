Женщина пострадала в пожаре на проспекте Пятилеток в Петербурге

Женщина пострадала в пожаре на проспекте Пятилеток. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двухкомнатная квартира загорелась вечером 19 мая на проспекте Пятилеток в Невском районе Петербурга. Очевидцы сообщили о возгорании в одном из жилых домов в 19:30. Оперативно прибывшие спасатели принялись тушить разъяренное пламя. Но, как оказалось, огонь все-таки задел одну из местных жительниц. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– В отдельной квартире общей площадью 50 квадратных метров огонь охватил почти треть помещения – 16 «квадратов», – добавили спасатели.

Как сообщили в пресс-службе, сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны десять человек. К слову, уже через 40 минут усилиями 15 пожарных последние языки когда-то бушующей стихии полностью погасли. Спасатели передали пострадавшую в происшествии жительницу Петербурга фельдшерам скорой помощи. Они и доставили женщину в одну из больниц города.