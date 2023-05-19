Две полосы движения перекроют на внешнем кольце КАД возле развязки с Мурманским шоссе

Две полосы движения перекроют на внешнем кольце КАД. Фото: Олег ЗОЛОТО

На участке внешнего кольца КАД между вантовым мостом и развязкой около Мурманского шоссе перекроют две полосы движения из-за дорожных работ. На одной из них будут устранять колейность покрытия. Ограничения с 56 по 51 километр продлятся целую неделю: с 22 по 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Первую и вторую полосы полностью перекроют. На третьей и четвертой – введут временное ограничение скорости, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

К слову, на ремонтируемом участке водители смогут двигаться со скоростью не более 50 километров в час. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» также уточнили, что работать дорожники будут в круглосуточном режиме, в две смены. Кроме того, сроки производства работ могут скорректировать с учетом погодных условий.